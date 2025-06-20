Benfica - Auckland maçı neden durdu, maç ne zaman devam edecek?

Benfica - Auckland maçı neden durdu, maç ne zaman devam edecek?
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynanan Benfica - Auckland maçı, kötü hava şartları sebebiyle geç başladı ya da ara verildi. Bu durum, turnuvada yaşanan 4. gecikme oldu. Peki, Benfica - Auckland maçı neden durdu, maç ne zaman devam edecek?

Benfica - Auckland maçı, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda kötü hava şartları nedeniyle, geç başlayan ya da ara verilen 4. karşılaşma oldu. Peki, Benfica - Auckland maçı neden durdu, maç ne zaman devam edecek?


BENFİCA - AUCKLAND MAÇI NEDEN DURDU?


Benfica - Auckland maçı, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda kötü hava şartları nedeniyle, geç başlayan ya da ara verilen 4. karşılaşma oldu.

Maçın ne zaman oynanacağı hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Benfica Auckland City maçı 1-0'lık Benfica üstünlüğüyle devam ediyordu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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