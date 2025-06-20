Benfica - Auckland maçı, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda kötü hava şartları nedeniyle, geç başlayan ya da ara verilen 4. karşılaşma oldu. Peki, Benfica - Auckland maçı devam edecek mi, hangi kanaldan yayınlanacak?

BENFİCA - AUCKLAND MAÇI DEVAM EDECEK Mİ?

Benfica - Auckland maçı, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda kötü hava şartları nedeniyle, geç başlayan ya da ara verilen 4. karşılaşma oldu.

Benfica Auckland City maçı 1-0'lık Benfica üstünlüğüyle devam ediyordu.

TRT 1'den yapılan açıklamada maçın 22.05'te maçın başlaması öngörüldüğü ifade edildi.

Benfica Auckland City maçı TRT Spor'dan yayınlanacak.