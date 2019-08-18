Ben Rienstra Açıklaması

18.08.2019 12:27

İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin ilk maçında alınan mağlubiyetin üzüntüsü yaşanıyor. Rienstra "Kendimizi affettirmeliyiz" dedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni transferi Ben Rienstra Aytemiz Alanyaspor maçında alınan yenilgiden ötürü üzüntülü olduğunu söyledi. 89 dakika sahada kalan Hollandalı maç sonrasında "Süper Lig'de Kayserispor'da oynamaktan mutluyum. Ama ilk sonuç hayal kırıklığı. Çalışalım ve savaşmaya devam edelim güzel sonuçlar gelecek" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA