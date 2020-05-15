Ben Henrichs'in AS Monaco Formasıyla En İyi Anları
2018 yılında AS Monaco'ya transfer olan Alman savunma oyuncusu Ben Henrich, şimdiden 40'tan fazla maçta forma giydi. Henrich'in AS Monaco formasıyla çıktığı 2019-20 sezonu maçlarından en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için derledik.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:10
2018 yılında AS Monaco'ya transfer olan Alman savunma oyuncusu Ben Henrich, şimdiden 40'tan fazla maçta forma giydi. Henrich'in AS Monaco formasıyla çıktığı 2019-20 sezonu maçlarından en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için derledik.
Kaynak: Dugout