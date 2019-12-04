Bellona Kayseri Basketbol Kız Çocuklarına Basketbol Eğitimi Verecek

04.12.2019 09:12 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:17

Bellona Kayseri Basketbol Spor Kulübü ile Sami Yangın Anadolu Lisesi arasında imzalanan protokol ile kız çocuklarına basketbol eğitimi verilecek.



Bellona Kayseri Basketbol Spor Kulübü ile Sami Yangın Anadolu Lisesi arasında sosyal ve sportif alanda işbirliği protokolü imzalandı. Kız çocuklarına basketbol eğitimi verilmesini, basketbol altyapı çalışmalarında, genç kızların basketbol eğitiminde, diğer basketbol organizasyonlarında karşılıklı desteği ve işbirliğini içeren protokol, Bellona Kayseri Basketbol Spor Kulübü Başkanı Ömer Yağmur ve Sami Yangın Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet Uyar'ın imzası ile yürürlüğe girdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA