Bellona Kayseri Basketbol  - Hatay Büyükşehir Belediye: 77-59

SALON: Kadir HasHAKEMLER : Turgut Işık (xx), Cemil Uygul (xx), Seda Esen (xx)BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Kübra (xx) 5, Perisa (xx) 4, Beril (xx) 5, Ayşegül (xx) 2, Gülse (x) 2, Sanem Gamze (x), Ivankovic (xxx) 15, Shacobia Barbee (xxxx) 20, Gizem (xx), Burke (xxxx) 24HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE:...

09.11.2019 18:43 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:43
Bellona Kayseri Basketbol  - Hatay Büyükşehir Belediye: 77-59

SALON: Kadir Has

HAKEMLER : (xx), Cemil Uygul (xx), Seda Esen (xx)

BELLONA : Kübra (xx) 5, Perisa (xx) 4, Beril (xx) 5, Ayşegül (xx) 2, Gülse (x) 2, Sanem Gamze (x), Ivankovic (xxx) 15, Shacobia Barbee (xxxx) 20, Gizem (xx), Burke (xxxx) 24HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE: Asena (x) 3, Özge (xx) 6, Gajic (xx) 8, İdil (x), Peters (xxx) 15, Hülya (x), Magarity (x) 2, Gülşah (x) 2, Gizem (xx) 6, Abdelkader (xxx) 12, Melike Tuğba (x) 51'İNCİ PERİYOT: 20-8İLK YARI: 40-213'ÜNCÜ PERİYOT: 60-37

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni konuk eden Bellona Basketbol, müsabakayı 77-59'luk sonuçla kazandı.

Bellona Kayseri Basketbol sporcusu Kennedy V. Burke 24 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde en skorer isim 15 sayı ile Haley McCloskey Peters oldu.


Kaynak: DHA
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