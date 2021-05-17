Bellona Kayseri Basketbol'da öncelik hoca
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Bellona Kayseri Basketbol'da öncelik hoca

Bellona Kayseri Basketbol'da öncelik hoca
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren ve 2020-2021 sezonunu 36 puan ile 10.sırada tamamlayan Bellona Kayseri Basketbol önceliği antrenör Ayhan Avcı'ya verdi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren ve 2020-2021 sezonunu 36 puan ile 10.sırada tamamlayan Bellona Kayseri Basketbol önceliği antrenör Ayhan Avcı'ya verdi.

2020-2021 sezonunda 10 galibiyet 16 mağlubiyet alan, Avrupa Kupası'nda çeyrek final oynayan Bellona Kayseri Basketbol, hafta içinde Ayhan Avcı ile görüşme yapacak. Ayhan Avcı ile yapılacak görüşmenin ardından yeni sezona ilişkin adımlar atacak olan Bellona Kayseri Basketbol, önceliği Ayhan Avcı ile anlaşmak olarak belirledi.

Son 15 sezondur takımın başında olan Ayhan Avcı ile yeni sezonda da yola devam etmek istediklerini söyleyen Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, "Ayhan Hocam aileden birisi gibi. Görüşüp yeni sezon ile ilgili yol haritası belirleyeceğiz. Yeni sezonda da olmasını istediğimiz Ayhan Avcı ile anlaşmayı umut ediyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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