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Bellona Kayseri, Ayşegül Günay ile sözleşme yeniledi

Bellona Kayseri Basketbol takımı Ayşegül Günay Aladağ ile sözleşme yeniledi.

Bellona Kayseri, Ayşegül Günay ile sözleşme yeniledi
12.06.2020 10:13 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:17

Bellona Kayseri Basketbol takımı Ayşegül Günay Aladağ ile sözleşme yeniledi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı, sözleşmesi sona eren Ayşegül Günay Aladağ ile yeniden anlaşmaya vardı.

Sarı Kırmızılı kulübün sosyal paylaşım sitelerindeki hesabından "Yeniden Hoş Geldin Ayşegül Günay Aladağ" başlığı ile yapılan duyuruda, "Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında Ayşegül Günay Aladağ ile yeniden anlaşma sağlamıştır. Kendisine bir kez daha hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz" denildi.

Bellona Kayseri Basketbol kulübü, anlaşmaya varılan Amerikalı Kylee Shook'u da açıkladı. Shook ile ilgili olarak, "Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında en son Louisville Cardinals forması giyen Kylee Shook ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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