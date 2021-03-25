Bellona Basketbol'da en çok forma giyenler
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Bellona Basketbol'da en çok forma giyenler

25.03.2021 08:52 | Son Güncelleme: 25.03.2021 08:57
Bellona Basketbol'da en çok forma giyenler

Bellona Kayseri Basketbol takımında 26. hafta sonunda en çok forma giyen Ayşegül Günay, Zeynep Öykü Kalbisağde ve Melis Gülcan oldu.

Bellona Kayseri Basketbol takımında 26. hafta sonunda en çok forma giyen Ayşegül Günay, Zeynep Öykü Kalbisağde ve Melis Gülcan oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, ligde geride kalan 26. haftada oynadığı 26 maçta 10 galibiyet ve 16 mağlubiyet aldı. Topladığı 36 puanla 10.sırada yer alan Sarı-Kırmızılı takımda en çok forma giyen isimler 25'şer maç ile Ayşegül Günay Aladağ, Zeynep Öykü Kalbisağde ve Melis Gülcan oldu. Bellona Kayseri Basketbol takımında hangi oyuncu kaç maç oynadı:

Ayşegül Günay Aladağ - 25 maç

Zeynep Öykü Kalbisağde- 25 maç

Melis Gülcan-25 maç

Sevgi Tonguç- 24 maç

Esra Ural Topuz - 23 maç

Tyasha Pearl Harris - 21 maç

Gülse Uğur - 20 maç

Mikiah Harrigan - 16 maç

Kalani Brown- 14 maç

Maja Miljkovic - 9 maç

Kitija Laksa - 8 maç

Jacki Gemelos - 7 maç

Glory Bassey Johnson - 7 maç

Fatma Dikmen - 5 maç

Cansu Çolakoğlu - 4 maç

Kylee Shook - 3 maç - KAYSERİ

Bellona Basketbol'da en çok forma giyenler
Bellona Basketbol'da en çok forma giyenler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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