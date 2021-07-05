SPOR Belhanda: Adana Demirspor taraftarları çılgın ve çok ateşliler

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SPOR Belhanda: Adana Demirspor taraftarları çılgın ve çok ateşliler

SPOR Belhanda: Adana Demirspor taraftarları çılgın ve çok ateşliler
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Belhanda: Adana Demirspor taraftarları çılgın ve çok ateşlilerCan ÇELİK / ADANA, (DHA) - Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un yeni transferi Younes Belhanda, mavi-lacivertli ekibin taraftarlarıyla buluşmak için sabırsızlandığını belirterek, "İnternetten Adana Demirspor taraftarlarını araştırdım.

Belhanda: Adana Demirspor taraftarları çılgın ve çok ateşliler

Can ÇELİK/ ADANA, (DHA) - Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un yeni transferi Younes Belhanda, mavi-lacivertli ekibin taraftarlarıyla buluşmak için sabırsızlandığını belirterek, "İnternetten Adana Demirspor taraftarlarını araştırdım. Gerçekten çılgın bir taraftarımız var, çok ateşliler" dedi.

Geçen sezon Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Faslı orta saha oyuncusu Belhanda, geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor'un yıllık yaklaşık 1.5 milyon Euro'dan 3 sezonluk teklifini kabul etti. Başkan Murat Sancak'ın direkt görüşme yaptığı ve ikna ettiği Belhanda, önümüzdeki sezon Adana'da forma giyecek. Süper Lig'de 99 maça çıkan Belhanda 18 gol atarken, 22 de asist yaptı. Galatasaray formasıyla 2 şampiyonluk yaşayan 31 yaşındaki oyuncu, 1 Türkiye Kupası 1 de Süper Kupa sevinci yaşadı.

"EVİMDEYMİŞ GİBİ HİSSETTİRİYORLAR"

Transferin tamamlanmasının ardından kısa sürede takımın Bolu kampına katılan Belhanda, antrenman sonrası açıklamalarda bulundu. Kendini çok iyi hissettiğini ve takım arkadaşlarıyla bir an önce tanışmak için zaman kaybetmeden kampa katıldığını kaydeden Belhanda, "Herkesle tanıştım. Beni evimdeymiş gibi hissettiriyorlar. Çok mutluyum. Başkanımızla ilk görüşme evimde gerçekleşmişti. Bana gereken özgüveni verdi. Önemli olduğumu hissettirdi. Zaten ikinci görüşmede imzayı attım" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLARLA BULUŞMAK İSTİYORUM"

Adana Demirspor'un 26 yıllık Süper Lig hasretinin bittiğini ve ligde kalıcı olmak için takım ruhunun ve aile olmanın önemini vurgulayan Belhanda, mavi-lacivertli ekibin taraftarlarıyla buluşmak için sabırsızlandığını söyledi. İnternetten takımın taraftarlarını araştırdığını anlatan Belhanda, "Gerçekten çılgın bir taraftarımız var, çok ateşliler. Umarım en kısa zamanda beraber oluruz. İki yıldır maç izleyemiyorlar. Bu sene beraber olacağız. Onlara ihtiyacımız var" diye konuştu.

SPOR Belhanda: Adana Demirspor taraftarları çılgın ve çok ateşliler
SPOR Belhanda: Adana Demirspor taraftarları çılgın ve çok ateşliler
SPOR Belhanda: Adana Demirspor taraftarları çılgın ve çok ateşliler
SPOR Belhanda: Adana Demirspor taraftarları çılgın ve çok ateşliler
SPOR Belhanda: Adana Demirspor taraftarları çılgın ve çok ateşliler
SPOR Belhanda: Adana Demirspor taraftarları çılgın ve çok ateşliler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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