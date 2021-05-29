Belgrad Açık'ta şampiyon Novak Djokovic
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Belgrad Açık'ta şampiyon Novak Djokovic

Belgrad Açık'ta şampiyon Novak Djokovic
Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Spor

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, finalde Alex Molcan'ı 2-0 yenerek Belgrad Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, finalde Alex Molcan'ı 2-0 yenerek Belgrad Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) öncesi son hazırlıklarını sürdüren 34 yaşındaki Djokovic, ülkesinde düzenlenen Belgrad Açık Turnuvası'nı 3. kez kazandı.

Tek erkekler finalinde Slovak Alex Molcan ile karşılaşan Djokovic, 1 saat 28 dakikalık mücadelenin ardından 6-4 ve 6-3'lük setlerle rakibini 2-0 yenerek turnuvayı zirvede tamamladı.

Djokovic, 2009 ve 2011'de aynı turnuvada şampiyon olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

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