Belediye Kütahyaspor dolu dizgin
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Belediye Kütahyaspor dolu dizgin

Belediye Kütahyaspor dolu dizgin
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Afyonkarahisar'da kamp dönemini sürdüren Belediye Kütahyaspor, ikinci hazırlık maçını TFF 2. Lig takımı Kahramanmaraşspor ile oynadı.

Afyonkarahisar'da kamp dönemini sürdüren Belediye Kütahyaspor, ikinci hazırlık maçını TFF 2. Lig takımı Kahramanmaraşspor ile oynadı. Mavi-şimşekler maçtan 4-1'lik net bir skorla ayrıldı.

Yeni sezonda yeni teknik heyet ve futbolcu kadrosuyla şampiyonluğu hedefleyen Belediye Kütahyaspor, sezon öncesi hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdürüyor. Kamp programı içinde yer alan hazırlık maçlarının ikincisini Kahramanmaraşspor ile oynayan Belediye Kütahyaspor, sahadan güzel ve baskılı futbolu ile 4-1 galip ayrıldı. Son düdüğe kadar gol arayan Mavi-Şimşeklere galibiyeti getiren golleri, İbrahim Konuksever, Muhammed Arslantaş (2) ve Muhammed Enes Gök kaydetti.

Alınan galibiyet teknik heyet ve taraftarların yüzünü güldürürken, Belediye Kütahyaspor iki hazırlık maçı daha yapacak. - KÜTAHYA

Belediye Kütahyaspor dolu dizgin

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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