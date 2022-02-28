Belediye Kütahyaspor'da Teknik Direktör Ahmet Yavuz'un görevine son verildi - Haberler

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Belediye Kütahyaspor'da Teknik Direktör Ahmet Yavuz'un görevine son verildi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Belediye Kütahyaspor'da Teknik Direktör Ahmet Yavuz'un görevine son verildi

TFF 3. Lig takımlarından Belediye Kütahyaspor'da Teknik Direktör Ahmet Yavuz'un görevine son verildi.

TFF 3. Lig takımlarından Belediye Kütahyaspor'da Teknik Direktör Ahmet Yavuz'un görevine son verildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Belediye Kütahyasporumuzun Teknik Direktörü Ahmet Yavuz ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Ahmet Yavuz'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz" denildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Spor

Belediye Kütahyaspor, Futbol Federasyonu, Ahmet Yavuz, Spor, Haberler

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