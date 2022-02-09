Belediye Başkanı, Kayserispor mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'yi hedef aldı: Şike yapmayacaksın - Haberler
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Belediye Başkanı, Kayserispor mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'yi hedef aldı: Şike yapmayacaksın

Haberler.com - Spor
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Trabzon'un Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Fenerbahçe'nin Kayserispor'a 1-0 yenilerek Türkiye Kupası'ndan elendiği maç sonrası sarı-lacivertli kulübü hedef alan bir paylaşımda bulundu. "Şike yapmayacaksın! Hak yemeyeceksin! Öyle son dakika golüyle elenirsiniz" diyen Genç'e sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi.

Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin kupada elenmesinin ardından bir paylaşımda bulunan Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Fenerbahçe'ye ağır ifadelerle yüklendi.

Belediye Başkanı, Kayserispor mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'yi hedef aldı: Şike yapmayacaksınAhmet Metin Genç

"ŞİKE İLE ANILMAYA DEVAM EDECEKSİNİZ"

Ahmet Metin Genç sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Şike yapmayacaksın! Hak yemeyeceksin! Öyle son dakika golüyle elenirsiniz, hem de kendi futbolcunuzun golüyle(İlahi Adalet). Başkanları da,bizim resmi sitemizdeki 7. Şampiyonluk yazımızla uğraşıyor. Kusura bakmayın 7.Şampiyonluk ibaresini oradan hiçbir Allah'ın kulu silemez. Kıyamete kadar orada şerefle kalmaya devam edecek siz de aynı şekilde şike ile anılmaya devam edileceksiniz. 7'den sonra 8 geliyor inşallah. Şampiyon Trabzonspor" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı, Kayserispor mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'yi hedef aldı: Şike yapmayacaksın

Haberler.com - Spor

Ahmet Metin Genç, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

Hamit Gündoğdu:

Trabzonspor'un şu anki korunma ve kollanmasi şike üstü bir durum değil mi? Eğer ki Trabzonspor şampiyon olacak gibi görünüyor ve malzemesi bol bir konuşma alanı bulacak.

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