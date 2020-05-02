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Belarus Ligi'nin zirvesindeki Slutsk, Dinamo Minsk'e konuk oluyor! iddaa'da öne çıkan...

Belarus Ligi'nin zirvesindeki Slutsk, Dinamo Minsk'e konuk oluyor! iddaa'da öne çıkan...
02.05.2020 08:55 | Son Güncelleme: 02.05.2020 08:55

Bu bir ilandırDIN.

Bu bir ilandır

DIN. MINSK - SLUTSK

Dinamo Minsk'in 3-1 kazandığı Smolevichi deplasmanında hastalığı nedeniyle forma giyemeyen sol bek Artem Sukhotsky'nin durumu maç saatinde belli olacak.

Son 4 maçta oynamayan Jun-Young Kim'in de henüz iyileşmediği ve Slutsk karşısında riske edilmeyeceği söyleniyor.

İlk 6 maç sonunda zirvede bulunan Slutsk'ta ise Belshina maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen stoper Denis Obrazov yeniden kadroda.

4 maçlık yenilmezlik serisinde (3 galibiyet - 1 beraberlik) forma giyemeyen sol bek Roman Krivulkin için son kararı TD Vitali Pavlov verecek. Sol taraf son maçlarda "Anyukevich & Trubilo" ikilisine emanet...

İki takım arasında Dinamo Minsk ev sahipliğinde oynanan son 6 maçta Slutsk, 5 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ama Slutsk'ın ligdeki son 3 deplasman maçını kazandığını da unutmayalım...

%20'lik kesim ev sahibine güveniyor...

Sivassporlu futbolcular "Evde kal" diyor!

Kaynak: Hürriyet

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