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beIN SPORTS, Melih Şendil'in cinsiyetçi yorumlarını kınayan bir açıklama yaptı

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid ve Manchester City arasındaki maçın ardından ünlü spor spikeri Melih Şendil'in "Kadınlar futbolda olmamalı" yorumuna yayıncı kuruluştan kınama geldi.

beIN SPORTS, Melih Şendil'in cinsiyetçi yorumlarını kınayan bir açıklama yaptı
08.08.2020 18:09 | Son Güncelleme: 08.08.2020 18:27

Süper Lig ve UEFA turnuvalarının yayıncısı beIN SPORTS, spiker Melih Şendil'in kadınların spordaki yeriyle ilgili yaptığı yorumları kınadı. Açıklamada, "Bu yorumlar son derece aşağılayıcı ve kesinlikle kabul edilemez nitelikteydi" ifadeleri kullanıldı.

"MELİH ŞENDİL'İN YAPTIĞI YORUMU KINIYORUZ"

Yayıncı kuruluştan yapılan açıklamada, "beIN SPORTS olarak, dün akşamki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının hemen ardından yayınladığımız "Maç Sonu" programında, sunucu Melih Şendil'in yapmış olduğu yorumları kınıyoruz. Bu yorumlar son derece aşağılayıcı ve kesinlikle kabul edilemez nitelikteydi. Digiturk ve beIN, diğer birçok küresel girişimin yanı sıra beINSPIRED projesi aracılığıyla kadın sporcuları desteklemek ve tüm dünyada tanıtmak için yorulmadan çalışıyor. Dün geceki yorumlar şirketimizin savunduğu değerlerle hiçbir şekilde bağdaşmıyor. Bir daha böyle bir durumla karşılaşmamak için acilen her türlü önlemi aldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

NE DEMİŞTİ?

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid ve Manchester City arasındaki maçın ardından ünlü spor spikeri Melih Şendil'in yorumları gündeme oturmuştu. Cinsiyetçi ifadeleri nedeniyle tepki toplayan deneyimli isim, Real Madrid'in pembe formasını eleştirmiş ve "Kadınlar futbolda olmamalı. Başkan olsam asla pembe forma yaptırmam" demişti.

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Haber Yorumları (3)
42: adam! haklı dağılın. . .
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ALPTUNA: Gerçekten cesurmuş. Cesur sunucu böyle olur işte. Ne işleri varki.
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42: adam haklı beyler! dağırlın. az bile söylemiş şöyle demeliydi. kadın evinde otursun çoluk çocuk, kacasının ihtiyaçlarını karşılasın vs. . . topu biz oynarız.
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