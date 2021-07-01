Beijing Guoan, Hırvat hoca Slaven Bilic için F.Bahçe'den bonservis istedi

Fenerbahçe'de Slaven Bilic defteri kapanmadı. Türkiye'ye kariyerli hoca getirmekte zorlanan Sarı-Lacivertliler, Bilic'in istekli olması sebebiyle Hırvat hoca için şartları zorluyor. Beijing Guoan, Slaven Bilic için 4 milyon euro bonservis bedeli istedi. Fenerbahçe'nin uzlaşma yolu aradığı belirtildi. F.Bahçe bu talebi kabul ederse Türk futbolunda ilk kez bir hoca için bonservis bedeli ödenmiş olacak.