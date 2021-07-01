Beijing Guoan, Hırvat hoca Slaven Bilic için F.Bahçe'den bonservis istedi
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Beijing Guoan, Hırvat hoca Slaven Bilic için F.Bahçe'den bonservis istedi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de Slaven Bilic defteri kapanmadı. Türkiye'ye kariyerli hoca getirmekte zorlanan Sarı-Lacivertliler, Bilic'in istekli olması sebebiyle Hırvat hoca için şartları zorluyor. Beijing Guoan, Slaven Bilic için 4 milyon euro bonservis bedeli istedi. Fenerbahçe'nin uzlaşma yolu aradığı belirtildi. F.Bahçe bu talebi kabul ederse Türk futbolunda ilk kez bir hoca için bonservis bedeli ödenmiş olacak.

Sarı-Lacivertliler'de Slaven Bilic aşkı devam ediyor. Hırvat hocanın Fenerbahçe'ye gelme konusunda istekli olması iştah kabarttı. Ancak Çin kulübünün Bilic'i bırakmamak için türlü zorluklar çıkartıyor.

4 MİLYON EURO TALEP EDİLDİ

Beijing Guoan, Fenerbahçe'den Bilic için 4 milyon euro talep etti. Kanarya'nın vazgeçmediği ve görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

Beijing Guoan, Hırvat hoca Slaven Bilic için F.Bahçe'den bonservis istedi

KARİYERİNDE KUPA YOK

Bilic hocalık kariyerine Hajduk Split'te başladı. Sırasıyla Hırvatistan U21, Hırvatistan Milli Takımı, Lokomotiv Moskova, Beşiktaş, West Ham, Ittihad, West Brom çalıştı, şu anda Beijing Guoan'da devam ediyor.

Beijing Guoan, Hırvat hoca Slaven Bilic için F.Bahçe'den bonservis istedi
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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