Son dakika! BDDK banka müşterilerinin kişisel bilgilerini talep eden sahte siteler için uyardı: İtibar etmeyin
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Son dakika! BDDK banka müşterilerinin kişisel bilgilerini talep eden sahte siteler için uyardı: İtibar etmeyin

01.10.2020 10:47 | Son Güncelleme: 01.10.2020 11:18

Son dakika! BDDK, kurumun adını kullanan sahte internet siteleri aracılığıyla dolandırıcıların banka müşterilerini hedef aldığını ve kişisel bilgilerini talep ettiğini belirterek, bu sitelere itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), sahte internet siteleri ile ilgili uyarıda bulundu. Kurumdan yapılan açıklamada dolandırıcıların son dönemde sahte internet siteleri aracılığıyla banka müşterilerini hedef aldığı belirtildi.

BDDK'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Son dönemde Kurumumuz tarafından düzenlenmiş gibi görünen sahte internet sitelerinin arttığı ve bu siteler vasıtasıyla banka müşterilerinin hedef alındığı görülmektedir.

"KİŞİSEL BİLGİLER TALEP EDİLMEKTEDİR"

Söz konusu sahte siteler, BDDK ismi ve logosuna ilaveten mevcut BDDK internet sitesinin arka planının da taklit edilmesi ile hazırlanmakta olup BDDK tarafından düzenlenmiş gibi görünen kredi kampanyasına katılım, kredi kartı masraf geri ödeme kampanyasına katılım, kolay kredi kullanımı gibi vaatler sunmakta ve kullanıcılardan T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, isim, cep telefonu, hesap numarası, kullanıcı parolası, kredi kartı numarası, banka kullanıcı kodu ve şifresi gibi kişisel bilgilerin girilmesi talep edilmektedir.

Söz konusu sahte sitelere erişimin engellenmesi, sorumlularının tespiti ve cezalandırılması için gerekli idari ve hukuki süreçler işletilmektedir.

"BDDK KREDİ VERMEZ"

BDDK kredi veren bir kurum değildir ve kredi vermek, internet sitesi vasıtasıyla banka masraflarının iadesi gibi nedenlerle yukarıda bahsi geçen bilgileri talep etmemektedir. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına yukarıda belirtilen hususların duyurulmasında fayda mülahaza edilmektedir."

Son dakika! BDDK banka müşterilerinin kişisel bilgilerini talep eden sahte siteler için uyardı: İtibar etmeyin
Haber Yorumları (1)
JAMES ROBERT MİCHAEL: Bir memlekette ne kadar banka varsa insanlar okadar fakir olur
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 11:22:10. #1.15#
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