BB Erzurumspor Yücel İldiz'e emanet
İhlas Haber Ajansı - Spor
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BB Erzurumspor Teknik Direktör Yücel İldiz ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.
BB Erzurumspor Teknik Direktör Yücel İldiz ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri ile yolların ayrılmasının ardından Teknik Direktör Yücel İldiz ile anlaşıldı.
Kulüp resmi sitesinden yapılan açıklamada deneyimli teknik adamla prensip anlaşmasına varıldığı duyuruldu. - ERZURUM
İhlas Haber Ajansı - Spor