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BB Erzurumspor Yücel İldiz'e emanet

İhlas Haber Ajansı - Spor
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BB Erzurumspor Yücel İldiz'e emanet

BB Erzurumspor Teknik Direktör Yücel İldiz ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

BB Erzurumspor Teknik Direktör Yücel İldiz ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri ile yolların ayrılmasının ardından Teknik Direktör Yücel İldiz ile anlaşıldı.

Kulüp resmi sitesinden yapılan açıklamada deneyimli teknik adamla prensip anlaşmasına varıldığı duyuruldu. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Spor

Erzurumspor Kulübü, Yücel İldiz, Spor, Haber

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