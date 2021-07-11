BB Erzurumspor Olanare ve Ahmet Canmaz'ı kadrosuna dahil etti

TFF 1. Ligde mücadele edecek olan BB Erzurumspor'da transfer çalışmaları sürüyor.

TFF 1. Ligde mücadele edecek olan BB Erzurumspor'da transfer çalışmaları sürüyor.

Geçtiğimiz sezon süper lige veda eden ve yeniden süper lige dönme planları yapan mavi-beyazlılar, forvet Aaaron Samuel Olanare ve orta saha oyuncusu Ahmet Canbaz'ı kadrosuna kattı.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren mavi-beyazlılarda yerli ve yabancı transferi konusunda anlaşılan futbolcular olduğu ve en kısa zamanda imza attırılarak kampa dahil edilmesinin planlandığı belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı