BB Erzurumspor karşısında 10 dakika sahada kalan Radamel Falcao 500 bin euro kazandı
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BB Erzurumspor karşısında 10 dakika sahada kalan Radamel Falcao 500 bin euro kazandı

01.03.2021 12:25 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:09

Galatasaray'ın sakatlıklarla başı dertte yıldızı Falcao, BB Erzurumspor karşısında 10 dakika sahada kaldı ve 500 bin euro kazandı. Kolombiyalı yıldız, sözleşmesindeki maddeye göre, bu sezon toplamda 10. maçına çıktığı için böyle bir bonusu hak etmiş oldu.

Uzun süren sakatlığının ardından BB Erzurumspor karşılaşmasında 86. dakikada oyuna giren Falcao, uzatmalarla beraber 10 dakika oynadı, 500 bin euro kazandı.

10 DAKİKA SAHADA KALMASI YETTİ

35 yaşındaki futbolcunun uzatmalarla beraber toplamda 10 dakika sahada kalması, sözleşmesindeki bonus maddesinin yürürlüğe girmesi için yeterli oldu. Bu sezon ligde 9, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 1 maçta forma giyebilen Falcao'nun mukavelesinde, oynadığı maç sayısına yönelik bonusları bulunuyordu.

YALNIZCA 5 MAÇTA İLK 11'DE YER ALDI

Falcao bu sezon 5 maça ilk 11'de çıkarken, sonradan oyuna dahil olduğu maçların sayısı da Erzurum maçıyla beraber 5'e çıkınca, toplamda 10 karşılaşmada sahada yer almış oldu. Böylece 500 bin euro ekstra bonusu cebine koymuş oldu. Kolombiyalı golcü, sakatlığı nedeniyle bu sezon 16 maç kaçırırken, 1 karşılaşmada ise cezası nedeniyle forma giyemedi.

BB Erzurumspor karşısında 10 dakika sahada kalan Radamel Falcao 500 bin euro kazandı
Haber Yorumları (3)
07: GALATASARAY IN TAPUSUNU DA VERIN YAZIKKK ANADOLU TAKIMALIRININ ALDIĞI OYUNCULAR FALCAO DAN İYİ NASIL SÖZLEŞME YAPILIYOR
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KAYBOLAN GENÇLİĞİM: GİTTİ ABRAMATIN PARASI
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AD: falcaonun syu isindi anca gder
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500
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