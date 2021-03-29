BB Erzurumspor'da Yılmaz Vural dönemi

Türkiye'nin en renkli ve tecrübeli teknik direktörlerinden biri olan Yılmaz Vural, BB Erzurumspor'un başına getirildi. Göreve başladıktan 5 gün sonra İsmail Kartal'la yolları ayıran mavi-beyazlılar, Süper Lig'de 19. sırada bulunuyor. Ligin dibinden aldığı takımları üst sıralara taşımasıyla nam salan Vural'ı kalan haftalarda zorlu bir görev bekliyor. Kariyerinde ilk kez Erzurumspor'u çalıştıracak olan tecrübeli hoca, 6 yıl sonra Süper Lig'e de geri dönmüş oldu.