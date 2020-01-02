BB Erzurumspor'da Sunu ile yollar ayrıldı
TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da Fransız futbolcu Sunu'nun sözleşmesi feshedildi.
02.01.2020 12:59 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:04
TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da Fransız futbolcu Sunu'nun sözleşmesi feshedildi.
Mavi-beyazlı ekibin geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Togo asıllı Fransız futbolcu Gilles Sunu ile olan sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedildi.
Fransız forvet oyuncusu Sunu BB Erzurumspor'da geçirdiği 1,5 sezonda 38 maçta 7 gol atarken, 2 de asist yapmıştı. - ERZURUM
Kaynak: İHA
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