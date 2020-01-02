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BB Erzurumspor'da Sunu ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da Fransız futbolcu Sunu'nun sözleşmesi feshedildi.

02.01.2020 12:59 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:04
BB Erzurumspor'da Sunu ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da Fransız futbolcu Sunu'nun sözleşmesi feshedildi.


Mavi-beyazlı ekibin geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı asıllı Fransız futbolcu Gilles Sunu ile olan sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedildi.


Fransız forvet oyuncusu Sunu BB Erzurumspor'da geçirdiği 1,5 sezonda 38 maçta 7 gol atarken, 2 de asist yapmıştı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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