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BB Erzurumspor'da Ömer Şişmanoğlu imzayı attı

BB Erzurumspor'un Göztepe'den transfer ettiği Ömer Şişmanoğlu imzayı attı.

27.01.2020 19:56 | Son Güncelleme: 27.01.2020 20:01
BB Erzurumspor'da Ömer Şişmanoğlu imzayı attı

BB Erzurumspor'un Göztepe'den transfer ettiği imzayı attı.


TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'un Göztepe'den transfer ettiği 30 yaşındaki forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu kendisini mavi-beyazlı formaya bağlayan imzayı attı. Şişmanoğlu imzanın ardından Başkan Hüseyin Üneş ile fotoğraf çekildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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