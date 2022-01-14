BB Erzurumspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
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BB Erzurumspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

BB Erzurumspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Ligin 21. haftasında BB Erzurumspor, deplasmanda Timsah Arena Stadyumunda oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

TFF 1. Ligin 21. haftasında BB Erzurumspor, deplasmanda Timsah Arena Stadyumunda oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp Tesislerinde Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde taktik ağırlıklı çalışan mavi- beyazlılar yarın yapacağı ter antrenmanının ardından Bursa'ya geçerek kampa girecek.

16 Ocak 2022 Pazar günü Saat 19.00'da oynanacak müsabakayı Murat Erdoğan yönetecek. - ERZURUM

BB Erzurumspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

BB Erzurumspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

BB Erzurumspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

BB Erzurumspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

BB Erzurumspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

BB Erzurumspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

BB Erzurumspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

BB Erzurumspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

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