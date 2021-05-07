Bazı marketlerin hijyenik ped ve cinsel sağlık ürünleri satmaması sosyal medyada tepki çekti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Bazı marketlerin hijyenik ped ve cinsel sağlık ürünleri satmaması sosyal medyada tepki çekti

Bazı marketlerin hijyenik ped ve cinsel sağlık ürünleri satmaması sosyal medyada tepki çekti
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi

İçişleri Bakanlığı, 81 ile gönderdiği genelge ile 7 Mayıs gününden itibaren marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar dışındaki ürünlerin satışına yasak getirmişti. Genelgede, temizlik ürünlerinin yanı sıra parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç kozmetik ürünleri satılabileceği belirtilmesine rağmen bazı marketlerin hijyenik ped ve cinsel sağlık ürünlerinin satışını yapmaması sosyal medyada tepki çekti.

İçişleri Bakanlığı, yayımladığı genelge ile 7 Mayıs Cuma gününden itibaren marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar dışındaki ürünlerin satışına yasak getirmişti. Genelgede, temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç kozmetik ürünleri satılabileceği belirtilmişti.

Marketler, bugünden itibaren tam kapanma döneminde belirli ürünleri satamayacak. Ancak bazı marketler, satışı serbest olan hijyenik ped, cinsel sağlık ürünleri ve kişisel temizlik ürünlerini satmaması tepkiyle karşılandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Twitter'da gündem olan #PedYasaklanamaz etiketine çok sayıda kullanıcı paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımlarda bazı marketlerin hijyenikped satışına izin vermediği dile getirildi.

Servet Uzun
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Hülya Avşar Burcu Biricik Nesrin Cavadzade
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bazı marketlerin hijyenik ped ve cinsel sağlık ürünleri satmaması sosyal medyada tepki çekti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 21:43:45. #1.14#

title