Bazı marketlerin hijyenik ped ve cinsel sağlık ürünleri satmaması sosyal medyada tepki çekti

İçişleri Bakanlığı, 81 ile gönderdiği genelge ile 7 Mayıs gününden itibaren marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar dışındaki ürünlerin satışına yasak getirmişti. Genelgede, temizlik ürünlerinin yanı sıra parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç kozmetik ürünleri satılabileceği belirtilmesine rağmen bazı marketlerin hijyenik ped ve cinsel sağlık ürünlerinin satışını yapmaması sosyal medyada tepki çekti.

İçişleri Bakanlığı, yayımladığı genelge ile 7 Mayıs Cuma gününden itibaren marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar dışındaki ürünlerin satışına yasak getirmişti. Genelgede, temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç kozmetik ürünleri satılabileceği belirtilmişti.

Marketler, bugünden itibaren tam kapanma döneminde belirli ürünleri satamayacak. Ancak bazı marketler, satışı serbest olan hijyenik ped, cinsel sağlık ürünleri ve kişisel temizlik ürünlerini satmaması tepkiyle karşılandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Twitter'da gündem olan #PedYasaklanamaz etiketine çok sayıda kullanıcı paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımlarda bazı marketlerin hijyenikped satışına izin vermediği dile getirildi.