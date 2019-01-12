Bayramiç Barajı'nda Zirai İlaç Atığı Sorunu Sürüyor

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde Kazdağları'nda karların erimesiyle birlikte suların sürüklediği zirai ilaç kutuları, ilçenin içme suyu ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan Bayramiç Barajı'na sürüklendi. Uzun yıllardır devam eden sorun için çevre köylere zirai atık konteynerleri konulmasına rağmen, atık tehdidi devam ediyor.

Bayramiç ilçesine 5 kilometre mesafede, Kazdağları'nın eteklerinde, ilçenin içme suyu ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan Bayramiç Barajı, zirai ilaç atıkları yüzünden tehdit altında. Kazdağları'ndaki karları eriten son yağmurlar beraberinde önüne ne kattıysa Bayramiç barajına taşıdı. Dağdan yağmur sularıyla gelen duyarsız üreticilerin kullanıp gelişi güzel çevreye attığı zirai ilaç kutuları baraj suyu üzerinde küçük adacıklar oluşturdu. Zirai ilaç kutuları, baraj havzasını tehdit eder hale geldi.

Bayramiç Barajı'nda uzun yıllardır yaşanan sorun için önceki yıl önemli bir adım atılmıştı. 2017 Eylül ayında, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan Çanakkale İl Özel İdaresi, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bayramiç Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen 'Bayramiç İlçesinde kullanılmış Zirai İlaç Atıklarının Toplanarak Bertaraf Edilmesi Projesi' kapsamında, Bayramiç Baraj Gölü Havzasında bulunan, Bayramiç İlçe Merkezi, Akçakıl, Çavuşlu, Evciler, Külcüler, Üzümlü, Yeşilköy, Çırpılar, Tongurlu, Sarıot, Karaköy, Gedik ve Mollahasanlar köylerinde zirai ilaç atıklarının toplanması amacıyla 90 konteyner dağıtıldı. Buna rağmen barajdaki aynı sorun duyarsızlık nedeniyle devam ediyor.

Mollahasanlar köyünden Muammer Çakan, barajın hala tehdit altında olduğunu belirterek, "Bu zira atıklar için köylere çöp konteynerleri koydular. Fakat duyarsız vatandaşlar zirai atıkları dere kenarlarına atıyor. Bu nedenle de barajda ortaya çıkan sorun çözülemiyor" dedi. - Çanakkale

Kaynak: DHA