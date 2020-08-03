Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü Asırlardır süre gelen Tokat kebabı damak çatlatmaya devam ediyor. Bayram tatilini fırsat bilenler eşsiz lezzet için kente akın ederken, bir yiyenin müdavimi olduğu asırlık lezzet bayramda da yoğun ilgi gördü.

Kurban Bayramı'nı geçirmek için memleketi Tokat'a gelenler 3 asırlık lezzet olan Tokat kebabının tadına bakma fırsatı buldu.

Coğrafi işaret tesciliyle dünya lezzet haritasına adını yazdıran Tokat kebabı hasretini gidermek isteyen vatandaşlar kebapçıların yolunu tuttu. Kurban kesen vatandaşlarda et ve sebze getirerek kebap yaptırma imkanı buldu. Kuzu eti, kuyruk yağı, patlıcan, domates, yeşilbiber, patates, sarımsakların şişlere takılarak özel ocaklarda dikey olarak pişirilerek yapılan Tokat kebabı bayramda da damaklarda ayrı bir tat bıraktı. Başta İstanbul olmak üzere İzmir, Ankara, Bursa, Samsun gibi büyük şehirlerden kente gelenler özledikleri bu lezzetti tatmadan dönmedi.

"YEDİĞİN ZAMAN KORONA DİYE DERT KALMIYOR"

38 yıldır kebapçılık yapan 59 yaşındaki Abdullah Kışlalı, bayramı öncesinde ve sonrasında da yoğunluk yaşadıklarını söyledi. Kurban bayramı olması dolayısı ile et getirenlere de kebap pişirip verdiklerini ifade eden Kışlalı, bu lezzeti tatmak için insanların kilometrelerce uzaktan geldiğini kaydetti. Tokat kebabının bir aşk olduğunu ifade eden Kışlalı, "Tokat kebabını yediğin zaman korona diye bir dert kalmıyor. Kebapta kullandığımız malzemenin hepsinde ayrı bir vitamin var. Sarımsak, biber, domates, ette ayrı bir vitamin var. Tokat kebabı yapmasını bilen olursa dünya yemekleri arasında ilk 5'in içerisinde ayrı bir lezzete, özelliğe sahiptir" dedi.

"ASIRLIK LEZZETİ TATMAYA HERKESİ BEKLİYORUZ"

18 yıllık kebap ustası Recep Dündar ise Kurban Bayramı tatilini fırsat bilip gelenlerin Tokat Kebabı özlemi hasreti çekenlere bayram da hizmet verdiklerini belirtti. Tokat kebabının şişe takılan et ve sebzelerin özel ocaklarda pişirildiğini ifade eden Dündar, asırlık lezzeti tatmaya herkesi beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA