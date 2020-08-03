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Bayramda 3 asırlık lezzete yoğun ilgi

Kurban Bayramını geçirmek için memleketleri Tokat'a gelenler 3 asırlık lezzet olan Tokat kebabının tadına bakma fırsatı buldu.

Bayramda 3 asırlık lezzete yoğun ilgi
03.08.2020 12:46 | Son Güncelleme: 03.08.2020 12:50

Kurban Bayramını geçirmek için memleketleri Tokat'a gelenler 3 asırlık lezzet olan Tokat kebabının tadına bakma fırsatı buldu.

Coğrafi işaret tesciliyle dünya lezzet haritasına adını yazdıran Tokat kebabı hasretini gidermek isteyen vatandaşlar kebapçıların yolunu tuttu. Kurban kesen vatandaşlar da et ve sebze getirerek kebap yaptırma imkanı buldu. Kuzu eti, kuyruk yağı, patlıcan, domates, yeşilbiber, patates, sarımsakların şişlere takılarak özel ocaklarda dikey olarak pişirilerek yapılan Tokat kebabı bayramda da damaklarda ayrı bir tat bıraktı. Başta İstanbul olmak üzere İzmir, Ankara, Bursa, Samsun gibi büyük şehirlerden kente gelenler özledikleri bu lezzetti tatmadan dönmedi.

Bayramda kebaba yoğun ilgi

38 yıldır kebapçılık yapan 59 yaşındaki Abdullah Kışlalı, bayram öncesinde ve sonrasında da yoğunluk yaşadıklarını söyledi. Kurban Bayramı olması dolayısıyla et getirenlere de kebap pişirip verdiklerini ifade eden Kışlalı, bu lezzeti tatmak için insanların kilometrelerce uzaktan geldiğini kaydetti. Tokat kebabının bir aşk olduğunu ifade eden Kışlalı, "Tokat kebabını yediğin zaman korona diye bir dert kalmıyor. Kebapta kullandığımız malzemenin hepsinde ayrı bir vitamin var. Sarımsak, biber, domates, ette ayrı bir vitamin var. Tokat kebabı yapmasını bilen olursa dünya yemekleri arasında ilk 5'in içerisinde ayrı bir lezzete, özelliğe sahiptir" dedi.

18 yıllık kebap ustası Recep Dündar ise Kurban Bayramı tatilini fırsat bilip gelenlerin Tokat kebabı özlemi hasreti çekenlere bayram da hizmet verdiklerini belirtti. Tokat kebabının şişe takılan et ve sebzelerin özel ocaklarda pişirildiğini ifade eden Dündar, asırlık lezzeti tatmaya herkesi beklediklerini sözlerine ekledi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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