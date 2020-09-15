Bayram: "Yaş meyve ve yumurtanın ihracatı direk Karaman'dan yapılacak"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bayram: "Yaş meyve ve yumurtanın ihracatı direk Karaman'dan yapılacak"

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, bundan sonra yaş meyve ve yumurtanın direk Karaman'dan ihracatının yapılacağını söyledi.

Bayram:
15.09.2020 16:46 | Son Güncelleme: 15.09.2020 16:51

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, bundan sonra yaş meyve ve yumurtanın direk Karaman'dan ihracatının yapılacağını söyledi.

Bayram, yaş meyve ve yumurta gibi ürünlerin ihracatında istenen Tareks Belgesini vermeye yetkili memur bugün itibariyle İl Gümrük Müdürlüğünde göreve başladığını belirterek, "Karaman'da özellikle elma başta olmak üzere sebze ve yumurta ihracatı yoğun olarak gerçekleşmektedir. Özellikle de elma ihracatında Tareks Belgesinin geç saatlerde verilmesi neticesinde yüklemeler gecikmekte ve ihracatta aksamalara sebep oluyordu. Bundan dolayı mükellef tarafından yapılması gereken gümrük işlemleri gümrük müşavirleri tarafından ilimiz dışındaki başka gümrüklerde yapılmaktaydı. Karaman'da Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından Grup Başkanlığı irtibat bürosu olmaması ve ihracatta yaşanan sorunlar dolayısı ile üretimi gerçekleştiren firmalar ihracat yapmaktan vazgeçerek ürünlerini Karaman dışında ikamet eden firmalara ihraç kayıtlı olarak satmaktadır ve bundan dolayı ilimize yıllık ortalama 150 milyon dolar ihracat kaydı yazılmıyordu" diye konuştu.

"Özellikle Türkiye'de elma üretiminde 2. sırada olmamıza rağmen ihracatın yapılmaması bizleri derinden üzmekteydi" diyen Bayram, "Bu sorunun çözümünde kendilerine destek olan AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser ile Karaman Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Kemal Boynukalın ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz" dedi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Adnan Menderes Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Okan Bayülgen Defne Samyeli
Spor Falcao Burak Yılmaz Vedat Muriqi Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız İzmir Bursa Türk Lirası
Şu an buradasınız: Bayram: "Yaş meyve ve yumurtanın ihracatı direk Karaman'dan yapılacak" - Karaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 17:07:57. #1.15#
title