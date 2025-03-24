Bayram ikramiyesi neden 3000 TL? Bayram ikramiyesi neden eksik yattı?

Emekli bayram ikramiyelerinin 3.000 TL'den 4.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülüyordu. Ancak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili gelişmeler nedeniyle, TBMM Genel Kurulu'nda protestolar yaşandı ve bu nedenle kanun teklifinin görüşmeleri ertelendi. ?Peki, Bayram ikramiyesi neden 3000 TL?

BAYRAM İKRAMİYESİ NEDEN 3000 TL?

Bayram ikramiyelerinin 4.000 TL'ye yükseltilmesine yönelik kanun teklifinin TBMM'de henüz kabul edilmemiş olması nedeniyle, SGK mevcut düzenleme gereği 3.000 TL ödemesi yaptı. Kanun teklifinin yasalaşıp Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, kalan 1.000 TL'lik fark ödemesi emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2025

Emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihler şöyle:

SSK (4A) ödeme günü 17, 18, 19 olanlar: 24 Mart

SSK (4A) ödeme günü 20, 21, 22 olanlar: 25 Mart

SSK (4A) ödeme günü 23, 24, 25, 26 olanlar: 26 Mart

Bağ-Kur (4B) kapsamında aylık alanlar: 27 Mart

Emekli Sandığı (4C) kapsamında aylık alanlar: 28 Mart