Bayram ikramiyesi neden 3000 TL? Bayram ikramiyesi neden eksik yattı?
2025 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleriyle ilgili olarak, emeklilerin hesaplarına 3.000 TL yatırılması ve beklenen 4.000 TL tutarının altında kalması, birçok vatandaşın "Bayram ikramiyesi neden 3.000 TL?" ve "Bayram ikramiyesi neden eksik yattı?" sorularını sormasına neden oldu.
Emekli bayram ikramiyelerinin 3.000 TL'den 4.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülüyordu. Ancak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili gelişmeler nedeniyle, TBMM Genel Kurulu'nda protestolar yaşandı ve bu nedenle kanun teklifinin görüşmeleri ertelendi. ?Peki, Bayram ikramiyesi neden 3000 TL?
BAYRAM İKRAMİYESİ NEDEN 3000 TL?
Bayram ikramiyelerinin 4.000 TL'ye yükseltilmesine yönelik kanun teklifinin TBMM'de henüz kabul edilmemiş olması nedeniyle, SGK mevcut düzenleme gereği 3.000 TL ödemesi yaptı. Kanun teklifinin yasalaşıp Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, kalan 1.000 TL'lik fark ödemesi emeklilerin hesaplarına yatırılacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2025
Emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihler şöyle:
SSK (4A) ödeme günü 17, 18, 19 olanlar: 24 Mart
SSK (4A) ödeme günü 20, 21, 22 olanlar: 25 Mart
SSK (4A) ödeme günü 23, 24, 25, 26 olanlar: 26 Mart
Bağ-Kur (4B) kapsamında aylık alanlar: 27 Mart
Emekli Sandığı (4C) kapsamında aylık alanlar: 28 Mart