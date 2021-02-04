Bayram Bektaş, yeniden A Milli Futbol Takımı'nda
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Bayram Bektaş, yeniden A Milli Futbol Takımı'nda

04.02.2021 12:15 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:19
Bayram Bektaş, yeniden A Milli Futbol Takımı'nda

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), teknik direktör Bayram Bektaş'ın, A Milli Takım Direktör Yardımcısı olarak Ay Yıldızlı ekibin teknik heyetine katıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), teknik direktör Bayram Bektaş'ın, A Milli Takım Direktör Yardımcısı olarak Ay Yıldızlı ekibin teknik heyetine katıldığını açıkladı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bektaş'ın göreve gelişiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "İçimizden birisi olan, daha önce de birlikte çalıştığımız ve EURO 2020 Elemeleri'ne katılmamız yolunda emeği bulunan Bayram Bektaş hocamızı yeniden ekibimize dahil ettik. Dünya Kupası Elemeleri ve Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde teknik heyetimizde yer alacak olan Bayram Bektaş hocamıza hayırlı olsun dileklerimizi iletiyor, başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.UEFA Pro lisans sahibi olan Bayram Bektaş, Elazığspor, Gaziantep BB Spor, Ümraniyespor, Göztepe, Ankaragücü ve Kayserispor takımlarında teknik direktörlük, A Milli Takımda da yine yardımcı teknik direktörlük görevlerinde bulunmuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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