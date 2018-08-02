Bayrak uğruna ayılarla boğuştu

SİVAS - Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Sugözü köyünde yaşayan 63 yaşındaki Ahmet Temel çam ağaçlarına Türk bayrağı astığı sırada iki ayının saldırısına uğradı. Ayının ısırması sonucu kolu kırılan Temel hastanede tedaviye alındı.

Olay, iki gün önce Koyulhisar ilçesine 23 kilometre uzaklıkta bulunan Sugözü köyünden yaşayan evli ve 4 çocuk babası Ahmet Temel çam ağaçlarına Türk bayrağı asmak için köye 7 kilometre uzaklıkta bulunan tepeye çıktı. Bayrakları asan Temel dönüş yolunda eşi Esma Temel'in amcasının bahçesinde iki ayının saldırısına uğradı. Elinde bulunan nacakla ayılara karşı mücadele eden Temel ayılarla uzun süre mücadele etti. Ayılardan birini yaralayan temel diğer ayının koluna saldırması sonucu yaralandı. Koluna aldığı darbeyle kolu kırılan Temel eve döndükten sonra çağrılan ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne getirildi. Ayı ısırması nedeniyle kolunda kırık ve doku zedelenmesi oluşan Temel ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyatın ardından Temel'in Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde tedavisi sürüyor.

"Ben böyle bir ses duymadım"

Gece yürüyüşe çıkarak çamlara Türk bayrağı astığını ifade eden Temel,"Her çam ağacına Türk bayrağı asıyorum. Dört senedir gidip geliyorum. Bu sene dönüşte oldu. Bayrağı astım. Geri gelişte hanımın amcasının bahçesi var. Oraya geldim. Orada olduğunu hissetseydim kendimi yaralatmazdım. Bir anda uğultu oldu. Bir bağırdı ki anladığını gibi değil. Bir tanesi bana saldırdı. Elimde nacak vardı. Sağa sola salladım vuramadım. Üçüncü sefer vurdum. Yaraladım kaçtı. İkincisi koluma saldırdı. Kolumu kırdı. Ben öyle bir ses duymadım. Sanki kıyamet koptu. Ben yaralandığımı hissetmedim. Geldim ki sızlamaya başladı. Kan aktı" dedi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Üyesi Dr. Özhan Pazarcı ise,"Hastamız yaklaşık 2 gün önce acil servisimize ayı saldırısı sonrası yaralanmadan dolayı başvurdu. Hastamızın kolunda ayı ısırmasına bağlı kemiğinde kırık, yumuşak dokusunda da parçalanma vardı. Bu nedenle acil ameliyata aldık. Ayının çene kuvveti nedeniyle ısırıklarda kemik dahil buradaki yumuşak doku parçaları parçalamış durumdaydı" diye konuştu.

Ahmet Temel'in eşi Esma Temel de eşinin akşam yemeğini yediğini belirterek, "Akşam yemeğini yedi. 15 Temmuz'da oralara bayrak asmıştı. 'Onlar küçük' dedi. İstanbul'dan büyük bayraklar getirttik. Onları asmaya gitti. Onları asmış dönerken bu olay gerçekleşti. Ondan sonra seslenerek kapıya geldi. Her tarafı kan içindeydi. Hemen oradan aldık hastaneye getirdik. Çok panik yaptım ama o akşam söyledim ona bugün gitme istersen gündüz git dedim. Köyde hiç böyle bir saldırı olmamıştı"ifadelerini kullandı.