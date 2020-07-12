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Baypm Kimdir? Hangi Hizmetleri Sunar?

BAYPM Kurucusu Mehmet Arif Bay, BAYPM hakkında bilgi verdi.

12.07.2020 02:00 | Son Güncelleme: 12.07.2020 02:26

BAYPM Kurucusu Mehmet Arif Bay, BAYPM hakkında bilgi verdi. Bay, BAYPM'nin ana faaliyet alanının web ve mobil uygulama geliştirme olduğunu belirterek orta ve büyük ölçekli firmalara Low Code çözümleri geliştirdiklerini söyledi.

Terzi usulü yazılım geliştirmelerden edindikleri tecrübeler sayesinde kendi ürünlerini geliştirdiklerini aktaran Bay, dünyanın en büyük Low Code platformu olan Outsystems'ın Türkiye çözüm ortaklığını yaptıklarını ve bu platform üzerinde Türkiye ve diğer 12 ülkedeki müşterilerine Low Code çözümleri sunduklarını ifade etti.

Baypm Kimdir? Hangi Hizmetleri Sunar?

Kaynak: Wise.tv

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