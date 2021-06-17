Bayırköyspor 85'inci dakikada yediği golle yıkıldı

Bilecik 1. Amatör Ligi şampiyon olarak tamamlayarak Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselen Bayırköyspor, çıktığı ikinci maçında da puanla tanışamadı.

Bilecik 1. Amatör Ligi şampiyon olarak tamamlayarak Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselen Bayırköyspor, çıktığı ikinci maçında da puanla tanışamadı.

Eskişehir Necdet Yıldırım Spor Sahası'nda oynana BAL 2'inci bölge 5'inci grup ikinci hafta müsabakasında Bayırköyspor, Eskişehir Yunusemre Spor'a 1-0'lık skorla yenildi. Maça dengeli bir futbolla başlayan iki takım maçın ilk yarısında birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştılar. İlk yarıda bulunan gol pozisyonları sonuçsuz kalınca takımlar soyunma odasına 0-0'lık sonuçla girdiler. İkinci yarıda da 2 takım birbirlerine üstünlük kurmak için ataklarına devam etti. Maçın 85'inci dakikasında gelişen bir Eskişehir Yunusemre Spor atağında Ahmet Hatay takımın 1-0'a geçiren golü kaydetti. Bu golden sonra müsabakada başka gol olmazken, maçı ev sahibi ekibi 1-0 kazandı. Bu mağlubiyet ile ligin ikinci haftasında puanla tanışamaya Bayırköyspor, haftayı BAY geçecek. Eskişehir Yunusemre Spor bu galibiyetle ligde 2'de 2 yaparak 6 punala liderliğe yükseldi.

Öte yandan müsabakayı izleyen Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, maç sonundaki açıklamasında, "Bayırköyspor'umuz Bölgesel Amatör Ligi ikinci maçında Eskisehır deplasmanında Yunus Emre Futbol takımıyla oynadığı maçı son dakikalarda yediği golle 1. 0 mağlup bitirdi. Tecrübe edinmek için girdiğimiz bu hızlandırılmış ligde inşallah önümüzdeki sezonların renk getiren takımı olma yolunda ilerliyoruz. Takımımız üzerinde emekleri bulunan tüm kardeşlerimize kolaylıklar ve başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı