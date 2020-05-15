Bayern Union Berlin Maçına Hazırlanıyor
Bundesliga'da liglerin tekrar başlamasına karar verildikten sonra Bayern Münih, Union Berlin ile karşılaşıyor. Karantina döneminden sonrasında çıkacağı ilk maça hazırlanan Bayern Münih antremanlarına devam etti.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:10
Bundesliga'da liglerin tekrar başlamasına karar verildikten sonra Bayern Münih, Union Berlin ile karşılaşıyor. Karantina döneminden sonrasında çıkacağı ilk maça hazırlanan Bayern Münih antremanlarına devam etti.
Kaynak: Dugout