Bayern Münihli Boateng, FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde görev alamayacak
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Bayern Münihli Boateng, FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde görev alamayacak

10.02.2021 20:01 | Son Güncelleme: 10.02.2021 20:04
Bayern Münihli Boateng, FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde görev alamayacak

FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Meksika temsilcisi Tigres ile yarın karşılaşacak Bayern Münih'in savunma oyuncusu Jerome Boateng, kişisel nedenlerle takımdaki yerini alamayacak.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Meksika temsilcisi Tigres ile yarın karşılaşacak Bayern Münih'in savunma oyuncusu Jerome Boateng, kişisel nedenlerle takımdaki yerini alamayacak.

Karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenleyen Almanya ekibi Bayern Münih'in teknik direktörü Hansi Flick, Boateng'in yarınki finalde forma giyemeyeceğini söyledi.

32 yaşındaki futbolcunun kendisinden izin aldığını belirten Flick, "Jerome bana gelerek kişisel nedenlerle Almanya'ya gitmek istediğini söyledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun negatif çıkmasının ardından evine döndü. İkinci bir duyuruya kadar takımdaki yerini alamayacak." ifadelerini kullandı.

Alman basınında yer alan haberlerde, Boateng'in, eski kız arkadaşının vefatı nedeniyle ülkesine döndüğü ileri sürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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