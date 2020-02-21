Bayern Münih vs Paderborn Maçı Golleri

21.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:20

2019-2020 Bundesliga sezonunda Bayern Münih deplasmanda Paderborn'u Coutinho,Gnarby ve Lewandowski'nin golleriyle 3-2 yendi. Benteler Arena'da oynanan maçın tüm gollerini sizler için derledik.