Bayern Münih'te Kingsley Coman, Mercedes marka araçla geldiği için tesislere alınmadı
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Bayern Münih'te Kingsley Coman, Mercedes marka araçla geldiği için tesislere alınmadı

16.03.2021 00:04 | Son Güncelleme: 16.03.2021 00:20
Bayern Münih'te Kingsley Coman, Mercedes marka araçla geldiği için tesislere alınmadı

Almanya'da Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Kingsley Coman ilginç bir sebepten ötürü antrenmanlara alınmadı. Fransız futbolcu, Mercedes marka aracıyla tesislere geldi fakat içeri giremedi. Aracını başka bir sokağa park ettikten sonra tesislere alınan 24 yaşındaki yıldızın, aracının markası Audi olmadığı için tesislere giremediği öğrenildi. Bayern Münih'in sponsorunun Audi olması sebebiyle, futbolcular sadece Audi marka araçlarla tesislere girebiliyor ve diğer markalara izin verilmiyor

Bayern Münih'in Fransız hücumcusu Kingsley Coman, tesislere Mercedes marka araçla gelince kapıda kaldı. Tesislere girmek için aracını başka bir sokağa bırakan yıldız futbolcunun, Audi marka araçla gelmediği için tesislere alınmadığı öğrenildi.

KAPIDAN DÖNDÜ

Alman basınından Bild'in haberine göre, 24 yaşındaki yıldız Mercedes marka spor arabasıyla tesislere geldi ancak içeri alınmadı. Coman arabasını tesislere yakın başka bir sokağa park etmek zorunda kaldı.

Bayern Münih'te Kingsley Coman, Mercedes marka araçla geldiği için tesislere alınmadı

BAŞKA MARKALARA İZİN YOK

Bu durumun sebebi ise Bayern Münih'in sponsorunun Audi olması. Oyuncular genelde kulüp tarafından kendilerine sağlanan Audi marka araçlarla tesislere geliyorlar. Alman araba üreticisi Volkswagen'in bir alt şirketi olan Audi dışında diğer Volkswagen modelleri de kabul ediliyor ancak genelde Audi tercih ediliyor ve Volkswagen'e ait olmayan markalara kesinlikle izin verilmiyor.

YILDA 50 MİLYON EURO ÖDÜYORLAR

Bunun sebebi ise Audi'nin, kulübe yılda 50 milyon euro ödeyerek sponsor olması. Audi'nin ayrıca Bayern Münih hisselerinin yüzde 8'lik kısmına da sahip olduğu belirtiliyor. Tüm bu etkenler, kulübün bu konuda taviz vermemesine sebep oluyor. Bild'in haberinde ayrıca Coman'ın bu hareketinden ötürü çok ağır bir para cezasına da çarptırılacağı yazıldı. Fransız yıldız bu sezon 28 maçta 6 gol, 13 asistlik performans sergiledi.

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