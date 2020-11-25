Bayern Münih - Salzburg maçı ne zaman saat kaçta? Bayern Münih - Salzburg hangi kanalda? Bayern Münih - Salzburg maçı şifresiz canlı şifresiz mi?
25.11.2020 10:42 | Son Güncelleme: 25.11.2020 10:46
Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Bayern Münih - Salzburg maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Bayern Münih - Salzburg maçı hangi kanalda? Bayern Münih - Salzburg maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Bayern Münih - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi'nde büyük önem taşıyan maçtaBayern Münih - Salzburg maçı ile karşı karşıya gelecek. Peki,Bayern Münih - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta?Bayern Münih - Salzburg maçı hangi kanalda, hakemi kim?Bayern Münih - Salzburg maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
BAYERN MÜNİH - SALZBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bayern Münih - Salzburg, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı 25 11 2020 günü oynanacak. Maçın başlama saati 23.00
BAYERN MÜNİH - SALZBURG MAÇI ŞİFREZİ CANLI İZLENECEK Mİ?
Bayern Münih - Salzburg, UEFA Şampiyonlar Ligi maçıBein Sports 3, kanalından yayınlanacak.