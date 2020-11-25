Bayern Münih - Salzburg maçı ne zaman saat kaçta? Bayern Münih - Salzburg hangi kanalda? Bayern Münih - Salzburg maçı şifresiz canlı şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Bayern Münih - Salzburg maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Bayern Münih - Salzburg maçı hangi kanalda? Bayern Münih - Salzburg maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Bayern Münih - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta?