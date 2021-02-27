Bayern Münih, sahasında Köln'ü 5-1 yenerek 2 hafta sonra kazandı
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Bayern Münih, sahasında Köln'ü 5-1 yenerek 2 hafta sonra kazandı

27.02.2021 19:43 | Son Güncelleme: 27.02.2021 19:50
Bayern Münih, sahasında Köln'ü 5-1 yenerek 2 hafta sonra kazandı

Almanya Bundesliga'da 23. hafta mücadelesinde Bayern Münih, konuk ettiği Köln'ü 5-1 mağlup etti ve 2 maç aradan sonra kazandı.

Almanya Bundesliga'da 23. hafta karşılaşmasında Bayern Münih, Köln'ü konuk etti. Allianz Arena'da oynanan müsabaka, Bayern Münih'in 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 18. dakikda Choupo-Moting, 33. ve 65. dakikalarda Robert Lewandowski ile 82. ve 86. dakikalarda Serge Gnabry attı. Köln'ün tek sayısını ise 49. dakikada Skhiri kaydetti.

2 HAFTA SONRA KAZANDILAR

Bu sonucun ardından ligde 2 hafta sonra kazanan Bayern Münih, puanını 52'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Köln ise 14. sırada yer aldı.

Bayern Münih gelecek hafta Borussia Dortmund'u konuk edecek. Köln ise Werder Bremen'i ağırlayacak.

Bundesliga'da günün sonuçları şu şekilde;

Dortmund 3-0 Bielefeld

Stuttgart 5-1 Schalke

Wolfsburg 2-0 Hertha

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