Bayern Münih, Mert Müldür transferi için Sassuolo'yla temasa geçti
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Bayern Münih, Mert Müldür transferi için Sassuolo'yla temasa geçti

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Sassuolo forması giyen Mert Müldür'e Bayern Münih talip oldu. Alman devi, milli futbolcu için İtalyan kulübüyle resmen temasa geçti. Sağ bek pozisyonuna alternatif yaratmak isteyen Bavyera ekibi, Mert'i transfer ederek bu konuyu çözüme kavuşturmak istiyor.

Dünya devi Bayern Münih, Sassuolo forması giyen milli futbolcumuz Mert Müldür'ü kadrosuna katmak için harekete geçiyor.

ALTERNATİFLERİ ARTIRMAK İSTİYORLAR

Alman SkySport'un haberine göre Bayern Münih'in sağ bek pozisyonundaki alternatifleri arttırmak için Mert Müldür'ü transfer listesine ekledi. Bouna Sarr'ın sezona sakat başlama ihtimali olması nedeniyle işini garantiye almak isteyen Bayern'in yeni transfer yaparak konuyu çözüme kavuşturacağı belirtiliyor. Alman devinin, milli futbolcunun transferi için Sassuolo'yla temasa geçtiği öğrenildi.

Bayern Münih, Mert Müldür transferi için Sassuolo'yla temasa geçti
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