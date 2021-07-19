Bayern Münih, Mert Müldür transferi için Sassuolo'yla temasa geçti

Sassuolo forması giyen Mert Müldür'e Bayern Münih talip oldu. Alman devi, milli futbolcu için İtalyan kulübüyle resmen temasa geçti. Sağ bek pozisyonuna alternatif yaratmak isteyen Bavyera ekibi, Mert'i transfer ederek bu konuyu çözüme kavuşturmak istiyor.