Bayern Münih, Maodo Lo ile yollarını ayırdı Bayern Münih, iki sezondur takımda oynayan Alman basketbolcu Maodo Lo ile yollarını ayırdı.

Bayern Münih, iki sezondur takımda oynayan Alman basketbolcu Maodo Lo ile yollarını ayırdı. Alman ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki basketbolcu Maodo Lo ile yolların ayırdığı duyuruldu. 2017-2018 sezonunda takıma katılan Alman basketbolcu, 2019-2020 sezonunda THY Euroleague'de 8.9 sayı, 3.3 asist ve 1.9 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti. Kariyerinde Columbia ve Brose Bamberg takımlarında oynayan Maodo Lo'nun Alba Berlin'e transfer olması bekleniyor. - İSTANBUL Kaynak: İHA