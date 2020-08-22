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Bayern Münih'li Lewandowski, 2 gol daha atarsa Ronaldo'nun rekoruna ortak olacak

Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint Germain ile karşılaşacak Bayern Münih'te Robert Lewandowski, 2 gol atması halinde Cristiano Ronaldo'nun Devler Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan futbolcu rekoruna ortak olacak.

22.08.2020 13:21 | Son Güncelleme: 22.08.2020 13:32

Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz'de yarın oynanacak finalde bu kupayı daha önce 5 kez müzesine götüren Alman ekibi Bayern Münih, Devler Ligi'nde ilk kez finale çıkan Fransız temsilcisi PSG ile kozlarını paylaşacak.

Çeyrek finalde Barcelona'yı 8-2 yenen ve yarı finalde de Lyon'u mağlup ederek adını finale yazdıran Bayern, bu sezon Kupa 1'de çıktığı 10 maçı da kazandı. Rakip ağları toplam 42 kez havalandırdı. Alman ekibi 4 gol daha atması halinde 1999-2000 sezonunda bu turnuvada 45 golle en fazla gol atan takım Barcelona'nın rekorunu kıracak.

REKORA ORTAK OLACAK

Bu sezon adeta bir gol makinesine dönüşen Bayern Münih'in yıldız forveti Robert Lewandowski de rekor peşinde. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı her maçta rakip ağları havalandırmayı başaran Lewandowski, 9 maçta 15 gol attı. Polonyalı futbolcu, finalde 2 gol daha atarsa 2013-2014 sezonunda 17 gol atan Cristiano Ronaldo'nun, bir sezonda bu kupada en çok gol atan oyuncu unvanına ortak olacak.

Bayern Münih'li Lewandowski, 2 gol daha atarsa Ronaldo'nun rekoruna ortak olacak
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