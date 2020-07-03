Bayern Münih, Leroy Sane ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Bundesliga devi Bayern Münih , Manchester City'nin 24 yaşındaki kanat oyuncusu Leroy Sane'yi renklerine bağladı. Uzun süredir bu transfer için çalışmalar yürüten Bayern Münih, Sane ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Alman devi, başarılı oyuncu için 45 milyon euro bosnervis ödeyecek.

Uzun süredir konuşulan transfer resmileşti ve Leroy Sane Bayern Münih'le sözleşme imzaladı.

Alman ekibinden yapılan açıklamada Manchester City forması giyen Sane ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza töreninin ardından açıklamalar yapan Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, "Leroy Bayern futbolcusu olduğu için çok mutluyuz. Fark yaratacak bir oyuncu ve kalitesiyle takımımızı güçlendirecek. Gnabry, Coman ve Leroy ile artık takım oyunumuz için çok önemli olan kanat organizasyonlarını esnek bir şekilde gerçekleştireceğiz. Manchester City'ye de müzakereleri gizli ve yapıcı gerçekleştirdiği için teşekkür ederim" dedi.

OLIVER KAHN: OYUNCULUK ÖZELLİKLERİ TARTIŞILMAZ

Kulüp CEO'su Oliver Kahn ise, "Leroy'u Bayern'e kazandırdığımız için çok mutluyuz. Oyunculuk özellikleri tartışılmaz. Hızı, tekniği ve gol atma sezgisi onu en iyi oyunculardan biri yapıyor. Ayrıca karakter olarak da kulübümüze uygun bir profile sahip. Hedefimiz, kaleciden hücuma doğru iyi bir eksen sağlamak. Leroy da bunun için önemli bir silah olacak" şeklinde konuştu.

SANE: ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANMAK İSTİYORUM

2016'da Schalke 04'ten Manchester City'ye transfer olduktan 4 yıl sonra yeniden Almanya'ya dönen 24 yaşındaki Sane de Bayern ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediğini söylerken, "Bayern çok büyük bir kulüp ve büyük hedefleri var. Bu hedefler, benim hedeflerimle örtüşüyor. Yeni mücadelemi dört gözle bekliyorum ve takımla antrenman yapmak için sabırsızlanıyorum. Hansi Flick'i Almanya U21 Milli Takımı'ndan tanıyorum, orada çok iyi bir ilişkimiz vardı. Bayern'le mümkün olduğunca çok şampiyonluk yaşamak ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

YENİ SEZONUN 3. TRANSFERİ

Manchester City'de 7 kupa kazanan ve yaşanan başarılarda büyük pay sahibi olan Leroy Sane için Bayern Münih'in 45 milyon euro ödediği Alman basınında yer aldı.

Bayern Münih, Alexander Nübel ve Tanguy Nianzou'dan sonra Sane ile yeni sezonun 3. transferini gerçekleştirdi.

2019 yazında çapraz bağları yırtılan Sane, 2019-20 sezonunun neredeyse tamamını sakatlığı sebebiyle kaçırdı. Son olarak 22 Haziran'daki Burnley maçında forma giyen Sane, 2016'dan bu yana 146 maçta oynayıp 42 gol 43 asistlik katkı sağladı.