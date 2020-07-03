Bayern Münih'in İngiliz Takımlarına Attığı En İyi Goller Bayern Münih'in yıllar boyunca Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı İngiliz takımlarına karşı Arjen Robben, Toni Kroos, Jerome Boateng, David Alaba gibi yıldızlarının ayağından bulduğu en iyi golleri sizler için seçtik.

Bayern Münih'in yıllar boyunca Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı İngiliz takımlarına karşı Arjen Robben, Toni Kroos, Jerome Boateng, David Alaba gibi yıldızlarının ayağından bulduğu en iyi golleri sizler için seçtik. Kaynak: Dugout