Bayern Münih'in İngiliz Takımlarına Attığı En İyi Goller
Bayern Münih'in yıllar boyunca Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı İngiliz takımlarına karşı Arjen Robben, Toni Kroos, Jerome Boateng, David Alaba gibi yıldızlarının ayağından bulduğu en iyi golleri sizler için seçtik.
03.07.2020 00:39 | Son Güncelleme: 03.07.2020 01:43
Bayern Münih'in yıllar boyunca Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı İngiliz takımlarına karşı Arjen Robben, Toni Kroos, Jerome Boateng, David Alaba gibi yıldızlarının ayağından bulduğu en iyi golleri sizler için seçtik.
Kaynak: Dugout