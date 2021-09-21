Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski, Altın Ayakkabı ödülünün sahibi oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski, Altın Ayakkabı ödülünün sahibi oldu

AA - Haberler | Spor

Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, Avrupa liglerinin en çok gol atan futbolcusuna verilen "Altın Ayakkabı" ödülünü düzenlenen törenle aldı. 33 yaşındaki futbolcu, 2020-2021 sezonunda 41 kez fileleri sarsarak lig tarihinin en çok gol atan futbolcusu Gerd Müller'in unvanını elinden almıştı.

2020-2021 sezonunda 41 gole imza atarak Bundesliga tarihinin en çok ağları sarsan oyuncu unvanını Gerd Müller'in (40 gol) elinden alan Robert Lewandowski, Münih kentinde düzenlenen törenle Altın Ayakkabı ödülünü teslim aldı.

"AİLEME, TAKIM ARKADAŞLARIMA, TEKNİK EKİBE VE TÜM BAYERN AİLESİNE TEŞEKKÜRLER"

Törende duygularını dile getiren Lewandowski, "Bu büyük onura erişebildiğim için çok mutluyum. Aileme, takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve tüm Bayern ailesine teşekkürler. Onların desteği olmadan bunu başaramazdım." ifadelerini kullandı. Bu sezon Paris Saint-Germain'de forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, bu ödülü en çok kazanan oyuncu (6 kez) konumunda bulunuyor.

Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski, Altın Ayakkabı ödülünün sahibi oldu
AA - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Serenay Sarıkaya Amelia Hamlin Göksel Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Arda Turan Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Hulusi Akar Cengiz Ergün Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski, Altın Ayakkabı ödülünün sahibi oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 17:46:15. #1.11#