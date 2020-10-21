Bayern Münih, evinde Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti
21.10.2020 23:53 | Son Güncelleme: 21.10.2020 23:56
Son şampiyon Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında konuk ettiği Atletico Madrid, 4-0 mağlup etmeyi başardı.
Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Bayern Münih ile Atletico Madrid karşı kaşıya geldi. Almanya'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip farklı kazandı.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller, 28 ve 72. dakikada Kingsley Coman, 41. dakikada Leon Goretzka, 66. dakikada Corentin Tolisso'dan geldi.
BAYERN'İN SIRADAKİ RAKİBİ LOKOMOTİV
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda gelecek hafta Alman devi, Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Atletico Madrid ise Salzburg'u ağırlayacak.