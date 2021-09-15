Bayern Münih, deplasmanda Barcelona'yı farka boğdu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde geceye Bayern Münih'in Barcelona karşısında aldığı galibiyet damga vurdu. Panzerler, Nou Camp'ta Katalan devini 3-0 mağlup etti ve Devler Ligi'ne harika bir başlangıç yaptı.

LEWANDOWSKI DUBLE YAPTI

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Thomas Müller, 56. ve 85. dakikada Robert Lewandowski kaydetti. Karşılaşmada Türk asıllı futbolcu Yusuf Demir, 59. dakikada oyuna dahil oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları şöyle:

E Grubu

Dynamo Kiev: 0 - Benfica: 0

Barcelona: 0 - Bayern Münih: 3

F Grubu

Young Boys: 2 - Manchester United: 1

Villarreal: 2 - Atalanta: 2

G Grubu

Sevilla: 1- Salzburg: 1

Lille: 0 - Wolfsburg: 0

H Grubu

Malmö FF: 0 - Juventus: 3

Chelsea: 1 - Zenit St. Petersburg: 0

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