Bayern Münih, deplasmanda Barcelona'yı farka boğdu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde geceye damgasını vuran maçta Bayern Münih, deplasmanda Barcelona'yı 3-0 yendi. Alman devine galibiyeti getiren golleri Thomas Müller ve Lewandowski (2) kaydetti.
Şampiyonlar Ligi'nde geceye Bayern Münih'in Barcelona karşısında aldığı galibiyet damga vurdu. Panzerler, Nou Camp'ta Katalan devini 3-0 mağlup etti ve Devler Ligi'ne harika bir başlangıç yaptı.
LEWANDOWSKI DUBLE YAPTI
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Thomas Müller, 56. ve 85. dakikada Robert Lewandowski kaydetti. Karşılaşmada Türk asıllı futbolcu Yusuf Demir, 59. dakikada oyuna dahil oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları şöyle:
E Grubu
Dynamo Kiev: 0 - Benfica: 0
Barcelona: 0 - Bayern Münih: 3
F Grubu
Young Boys: 2 - Manchester United: 1
Villarreal: 2 - Atalanta: 2
G Grubu
Sevilla: 1- Salzburg: 1
Lille: 0 - Wolfsburg: 0
H Grubu
Malmö FF: 0 - Juventus: 3
Chelsea: 1 - Zenit St. Petersburg: 0
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