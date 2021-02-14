Bayern Münih, Dayot Upamecano ile sezon sonunda geçerli 5 yıllık sözleşme imzaladı
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Bayern Münih, Dayot Upamecano ile sezon sonunda geçerli 5 yıllık sözleşme imzaladı

14.02.2021 14:42 | Son Güncelleme: 14.02.2021 15:00

Alman devi Bayern Münih, Leipzig forması giyen 22 yaşındaki defans oyuncusu Dayot Upamecano'yu gelecek sezondan itibaren renklerine bağladığını duyurdu.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Leipzig'den Dayot Upamecano'yu renklerine kattığını duyurdu.

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, savunma oyuncusu Upamecano'nun 1 Temmuz 2021'den itibaren Bayern Münih'te forma giyeceği belirtilerek, 22 yaşındaki oyuncu ile 30 Haziran 2026'ya kadar sürecek 5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

"TAKIMIMIZIN ÖNEMLİ BİR YAPI TAŞI OLACAK"

Bayern Münih'in sportif direktörü Hasan Salihamidzic, Upamecano'yu transfer edilmesinden dolayı mutlu olduğunu aktararak, "Dayot, önümüzdeki yıllarda takımımızın için önemli yapı taşı olacak. Bundan eminiz." değerlendirmesinde bulundu.

Alman basınında, Fransız oyuncunun Leipzig ile yaptığı sözleşmede 42,5 milyon avronun ödenmesi durumunda serbest kalacağına ilişkin bir maddenin bulunduğu belirtildi.

LEIPZIG, SALZBURG'TAN TRANSFER ETMİŞTİ

2017'de Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımından Leipzig'e transfer edilen Upamecano Leipzig formasıyla 139 maçta forma giydi ve 4 gol attı.

Upamecano, Fransa A Milli Takımı'nda da 3 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

Bayern Münih, Dayot Upamecano ile sezon sonunda geçerli 5 yıllık sözleşme imzaladı
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